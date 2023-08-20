Тренер «Пари НН» Юран о поражении от «Факела» в РПЛ: «Игра была до красной карточки»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении нижегородцев от «Факела» (0:2) в пятом туре РПЛ.

«Игра была до красной карточки. Сложно здесь играть, насколько поле позволяет. «Факел» хорошо играет при поддержке болельщиков, агрессивно. Разберем ошибки. Когда пропустили первый мяч, два центральных защитника и вратарь не разобрались, а потом раскрываться начали. Понятно, что нужно было сравнивать в счет», — сказал Юран в эфире Матч ТВ.

«Пари НН» с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Ростовом». Игра пройдет в субботу, 26 августа.