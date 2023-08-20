«Спартак» — «Зенит»: Вендел забил первый гол в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел забил на 32-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сделал пас к штрафной, Иван Сергеев и Марио Фернандес сыграли в стенку. Затем Вендел набежал и пробил низом — мяч задел ногу Джикии и влетел в угол ворот.

Для него это первый гол в текущем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»