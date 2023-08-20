«Спартак» — «Зенит»: Вендел забил первый гол в этом сезоне
Полузащитник «Зенита» Вендел забил на 32-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.
Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос сделал пас к штрафной, Иван Сергеев и Марио Фернандес сыграли в стенку. Затем Вендел набежал и пробил низом — мяч задел ногу Джикии и влетел в угол ворот.
Для него это первый гол в текущем сезоне.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»
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|1
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|10
|
4
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|5
|3
|0
|2
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|9
|
5
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|4
|3
|0
|1
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|9
|
6
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|2
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|
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|
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|2
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|
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|0
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|Факел
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
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|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
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|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
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Федор Чалов
ЦСКА
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Мартин Крамарич
Сочи
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|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
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|1
|1
|
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Марат Быстров
Ахмат
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|1
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