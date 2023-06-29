Юран о Глушакове: «Денис — профессионал. Претензий к нему не было»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил выступления за нижегородцев полузащитника Дениса Глушакова.
— Поговорим об игроках. Денис Глушаков покинул клуб. Как бы оценили его выступления при вас за «Пари НН»?
— Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился. Не смог нам помочь.
— Рыбчинский был у вас в аренде. Он останется в «Пари НН» в следующем сезоне?
— Пока ничего не могу сказать. Понимания нет. Аренда закончилась. Сейчас он вернулся в «Локомотив». Проходит сборы с железнодорожниками.
— А Яковлев?
— Владислав вернулся в ЦСКА. Насколько я понимаю, он там и останется.
— Писали, что вы провели с Рыбусом переговоры после матча со «Спартаком».
— Я просто узнал, какая у него ситуация с контрактом, когда заканчивается. Вот и все. Перекинулись парой слов. А уже расписали, будто я переговоры провел (улыбается).
— Тихий и Ломовицкий могут оказаться в «Пари НН»?
— Тихий уже находится в расположении нашей команды. Ему еще надо пройти медосмотр, и тогда уже заключим контракт. С Ломовицким мы не контактировали, у него долгосрочное соглашение с «Рубином».
Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года. 36-летний россиянин забил 1 гол в 9 матчах за нижегородцев. В июне 2023 года футболист покинул клуб на правах свободного агента.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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