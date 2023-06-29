Малком и Ренан вернулись в расположение «Зенита»
По информации «СЭ», бразильские футболисты «Зенита», защитник Роберт Ренан и нападающий Малком сегодня вернутся в расположение клуба из Санкт-Петербурга.
Оба футболиста этим летом вызывались в сборную Бразилии, которая провела два товарищеских матча: против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4). Ренан в обеих встречах остался на скамейке запасных, Малком появился на поле во всех играх и сделал одну результативную передачу.
С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).
15 июля «Зениту» предстоит матч за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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