Юран объяснил отсутствие Жиркова в заявке «Химок» на матч с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отсутствие полузащитника Юрия Жиркова в заявке на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

— Что с Жирковым?

—Три дня в общей группе. Было бы неправильно брать в заявку. Нужна еще неделя ему, чтобы набрать по физике. После трех дней доктор сказал, что Жирков неплохо себя чувствует.

— По вчерашней новости что можете сказать?

— Хотел обратиться про этот фейк. Если меня не уважаете, хотя бы уважайте игроков. Ждал этих вбросов чуть раньше. Смотрите на табло, там все понятно.

Напомним, Жирков получил травму 6 марта в матче 20-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3).