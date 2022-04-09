Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:37

«Нижний Новгород» — «Динамо»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

Видеообзор матча 24-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 апреля. Нижний Новгород. «Нижний Новгород» — «Динамо».
Фото ФК «Динамо»

«Нижний Новгород» на своем поле проиграл «Динамо» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте встречи в свои ворота забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Динамо» догнало по очкам лидирующий в чемпионате России «Зенит» — у обеих команд по 49 очков.

«Нижний Новгород» идет на девятом месте в таблице с 27 очками в 24 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:1
Динамо
Голы
Гоцук, 87 (0:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Каккоев Гоцук Кравцов Ткачук Калинский Берковский (Горбунов, 82) Стоцкий Эннин Сулейманов (Милсон, 67)
Динамо
Шунин Варела Сазонов Евгеньев Лаксальт Грулев (Лесовой, 61) Макаров (Тюкавин, 76) Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Кутицкий, 90)
Предупреждения
Сулейманов 17’, Ткачук 52’, Милсон 69’, Масоэро 88’  -  Захарян 32’
Судьи
Мешков (Дмитров) Лунев (Новосибирск) Богданов (Верея)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Воронцов (Ярославль)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Химки» — ЦСКА: Боженов не получил предупреждение и избежал дисквалификации
«Мусорная» победа «Динамо» — на вес золота. Шварц отрывается от ЦСКА и догоняет «Зенит»
В ЦСКА ответили на вопрос о продлении контракта с Акинфеевым
В ЦСКА сообщили, что Языджи заинтересован остаться в российском клубе
«Живу игрой, результатом. Приношу извинения». Юран объяснил, почему ругался в перерыве матча с ЦСКА
Полузащитник «Химок» Кухарчук прокомментировал победу над ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков сравнил матч «Химок» против ЦСКА с песней Михаила Круга

«Было бы неправильно брать в заявку». Юран — об отсутствии Жиркова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости