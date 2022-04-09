«Нижний Новгород» на своем поле проиграл «Динамо» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте встречи в свои ворота забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» «Динамо» догнало по очкам лидирующий в чемпионате России «Зенит» — у обеих команд по 49 очков.

«Нижний Новгород» идет на девятом месте в таблице с 27 очками в 24 играх.