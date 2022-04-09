Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2) рассказал о состоянии Резиуана Мирзова.

— Почему не играл Мирзов?

— Это он вам сказал, что у него все нормально? Перед игровой с утра вчера Мирзов обратился к доктору. Доктор после игровой заходит ко мне. После нее игрок должен на 101% быть готов. Мирзова беспокоило колено. На вторник запланировано МРТ и УЗИ. Вопросы появляются к футболисту и к доктору. Каждый должен заниматься своим делом. Информация странная, будем разбираться с руководством. Это детский сад, такие вещи происходить не должны.

— Как оцените судейство? На ваш взгляд, был пенальти в первом тайме в ворота «Химок»?

— Не комментирую это, неправильно это. Показалось, что он поскользнулся, но в перерыве посмотрел, нарушение было. ВАР отреагировал. Разберем этот момент. Григалава не должен был так играть.