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Юран — о дерби: «Локомотив» в первом тайме против «Спартака» — печальное зрелище"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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12 ноября. «Локомотив» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный тренер, бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

— Результат закономерен?

— Думаю, да, — ответил Юран. — По совокупности двух таймов «Спартак» наиграл на победу. Нынешнему «Локомотиву» все 90 минут объективно сложно бороться с таким соперником.

— Но во втором тайме железнодорожникам это удалось?

— Отчасти. Было несколько моментов, забитый гол. Но тут скорее стоит говорить о некоторой вальяжности «Спартака». Парни, видимо, посчитали, что счет комфортный, что все слишком легко давалось до перерыва.

— А ведь в первом тайме на поле была одна команда?

— Совершенно верно. Игроки «Локомотива» не понимали, как им выходить из обороны в атаку, как строить свои выпады впереди. Команда Абаскаля превосходила железнодорожников буквально во всем! В борьбе, движении, скорости, резкости, комбинациях. Забили два, но могли отправить в ворота Худякова и больше — три-четыре мяча к перерыву. Так что в какой-то степени «Локо» повезло.

А в первые минуты второго тайма красно-белые расслабились, и их едва не наказали. С другой стороны, Николсон все мог решать, выйдя один на один с голкипером. Закрывать игру.

— В чем «Локомотив» прибавил после перерыва?

— Появилась злость. Больше стали выигрывать единоборств. А то совсем было печальное зрелище.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. В последних четырех встречах железнодорожники потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Александр Соболев на&nbsp;скамейке запасных в&nbsp;начале матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Абаскаль прав. А то Соболева даже с Холанном сравнили...» Юран — о шансах «Спартака» на золото и возможном вылете «Локо»

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
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Локомотив 1
Спартак 2
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1.88

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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
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