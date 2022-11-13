Юран — о дерби: «Локомотив» в первом тайме против «Спартака» — печальное зрелище"

Известный тренер, бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ.

— Результат закономерен?

— Думаю, да, — ответил Юран. — По совокупности двух таймов «Спартак» наиграл на победу. Нынешнему «Локомотиву» все 90 минут объективно сложно бороться с таким соперником.

— Но во втором тайме железнодорожникам это удалось?

— Отчасти. Было несколько моментов, забитый гол. Но тут скорее стоит говорить о некоторой вальяжности «Спартака». Парни, видимо, посчитали, что счет комфортный, что все слишком легко давалось до перерыва.

— А ведь в первом тайме на поле была одна команда?

— Совершенно верно. Игроки «Локомотива» не понимали, как им выходить из обороны в атаку, как строить свои выпады впереди. Команда Абаскаля превосходила железнодорожников буквально во всем! В борьбе, движении, скорости, резкости, комбинациях. Забили два, но могли отправить в ворота Худякова и больше — три-четыре мяча к перерыву. Так что в какой-то степени «Локо» повезло.

А в первые минуты второго тайма красно-белые расслабились, и их едва не наказали. С другой стороны, Николсон все мог решать, выйдя один на один с голкипером. Закрывать игру.

— В чем «Локомотив» прибавил после перерыва?

— Появилась злость. Больше стали выигрывать единоборств. А то совсем было печальное зрелище.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 17 матчах. В последних четырех встречах железнодорожники потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.