Умяров: «При Абаскале много нового, но Ваноли тоже внес свой вклад в нынешнюю игру «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал заявление Франко Камоцци о том, что успех Гильермо Абаскаля в московском клубе обусловлен проделанной работой итальянского специалиста Паоло Ваноли.

«В любом случае каждый тренер вносит свои коррективы и оставляет то хорошее, что было при прошлом тренере. При Абаскале много нового, но, понятное дело, что Ваноли тоже внес свой вклад в нынешнюю игру «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Умярова.

Ваноли возглавлял красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. По его руководством московская команда стала обладателем Кубка России. Абаскаль был назначен на пост нового тренера «Спартака» в текущем сезоне.

На данный момент московский клуб занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 36 очков.