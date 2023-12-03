Юморист Светлаков считает, что «Локомотив» справится с «Зенитом»

Известный юморист и болельщик «Локомотива» Сергей Светлаков сообщил в соцсетях, что переболел COVIDом и собирается на матч 17-го тура РПЛ-2023/24 между московским клубом и «Зенитом».

«Я справился с COVIDом, сделал себе новую прическу и еду смотреть как наши выиграют у «Зенита», — заявил Светлаков в соцсетях.

Матч «Локомотив» и «Зенит» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.