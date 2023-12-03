Трактор чистит поле перед матчем «Локомотив» — «Зенит»: фото и видео

Перед матчем 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» трактора чистят поле от снега.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

3 декабря под вопросом было проведение игры ЦСКА — «Ростов». За час до встречи на поле также выезжал трактор, однако президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что матч состоится. Сотрудники стадиона чистят поле прямо по ходу матча.