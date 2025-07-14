Ефимова: «В прошлом сезоне от «Спартака» хотели большего. Чуть-чуть не хватило»

Российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от игры «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Конечно, от «Спартака» хотели большего. Чуть-чуть не хватило (смеется). Хочется результатов лучше, только победы. А там, как получится. В новом сезоне, конечно, буду ходить на матчи. Как будет получаться — буду болеть на стадионе», — сказала Ефимова «СЭ».

В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, «Спартак» уступил «Ростову» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.