Станкович: «Барко должен держать уровень с середины июля до конца мая. Чемпионат длится не три месяца»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру полузащитника команды Эсекьеля Барко в сезоне-2024/25.

«В первой части сезона Барко был лучшим. Лидер команды не может показывать меньше восьмидесяти процентов от максимума. К сожалению, весной у Барко не всегда это получалось, у него получился волнообразный сезон.

Барко остается важнейшим игроком для «Спартака», но он должен держать уровень с середины июля до конца мая. Чемпионат длится не три месяца, мы ждем возвращения Барко на осенний уровень», — цитирует Станковича Спортс.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» в июле 2024 года. В прошедшем сезоне 26-летний аргентинец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал девять результативных передач. Летом появлялась информация, что переговоры о переходе Барко ведет бразильский «Фламенго».

В первом туре РПЛ нового сезона «Спартак» на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в субботу, 19 июля. Начало — в 20.30 по московскому времени.