«Спартак» не рассматривает обмен Пруцева в «Локомотив»: «Нужен нам самим»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Данилом Пруцевым.

— «Спартаку» нравится Самошников, а «Локомотив» проявляет интерес к Пруцеву. Возможен ли обмен?

— Обмен в любом случае невозможен. Пруцев нам нужен самим, — сказал «СЭ» Малышев.

7 июля «СЭ» сообщал, что «Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможный трансфер полузащитника красно-белых.

25-летний хавбек выступает за красно-белых с января 2022 года. Его контракт с московской командой рассчитан до июня 2026-го.

В прошлом сезоне Пруцев провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.