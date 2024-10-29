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Барановская: «Фильм о Черенкове — это не про футбол, а про личность»

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Юлия Барановская.
Фото «СЭ»

Российская телеведущая Юлия Барановская поделилась впечатлениями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про знаменитого футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера фильма состоялась 28 октября в Москве.

«Я проплакала пол фильма. Считаю, что он не про футбол, а про личность. Его нужно посмотреть всем, даже тем, кто к виду спорта отношения не имеет. Это фильм про детскую мечту и как оставаться ей верным на протяжении всей жизни, несмотря на то, что тебе выпадает. Это фильм — про человека с большой буквы. Самый яркий момент — это то, как он ребенком зашел в эту будку», — сказала Барановская после премьеры картины.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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