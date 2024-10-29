Гендиректор «Химок» Оленев — о попадании в базу «Миротворца»: «Как помогали, так и будем помогать нашим бойцам»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что его внесли в базу центра «Миротворец».

«Удивительно, что это произошло только сейчас, а не когда мы впервые заявили о своей позиции. Как помогали, так и будем помогать нашим бойцам, а самые лучшие места на домашнем стадионе забронированы для участников СВО и их семей», — сказал Оленев «СЭ».

Причиной попадания в базу Оленева стало предоставление средств ВС РФ с продажи билетов на матч «Химки» — «Факел», который состоялся в 2022 году. Полученные средства пошли на поддержку для добровольцев и мобилизованных для участия в СВО. Также планировалось приобретение дополнительного снаряжения и материально-технического оснащения для нужд ВС РФ. Также Оленев выделил квоты бесплатных билетов на матчи РПЛ «Химки» — «Зенит» и «Химки» — ЦСКА для фонда «Защитники Отечества».