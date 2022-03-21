Языджи о хет-трике в ворота «Рубина»: «Сейчас я счастлив, мне очень приятно»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился эмоциями после хет-трика в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Юсуф, ты мог мечтать о таком дебютном отрезке в ЦСКА?

— Я всегда мечтал, думал об этом. Перед те как прийти, я размышлял о том, как я буду здесь выступать и достигать всего. Сейчас я счастлив, мне очень приятно.

— На трибунах были и болельщики из Трабзона...

— Наши болельщики есть везде, да и вообще турки есть по всему миру. Я очень рад, что они приходят и болеют за нас.

— Какая у тебя позиция? Ты играешь и в полузащите, и в нападении.

— Когда я выхожу на поле — стараюсь отдать всего себя ради команды. Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Просто хочу помогать партнерам. Поэтому я не выбираю, а слушаю указания тренера.

— После третьего гола ты подбежал к скамейке и жестом позвал всех. Что хотел этим сказать?

— Что мы команда, замечательная и отличная команда, поэтому я хотел разделить эту радость со всеми.

— Болельщиков на трибунах все больше. Как тебе атмосфера?

— Действительно было много болельщиков, но я надеюсь, что когда мы вернемся из национальных сборных и будем играть домашний матч, стадион вообще будет забит до отказа... Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на эту игру. Будет великолепная атмосфера, я мечтаю провести матч при полных трибунах. Приходите и болейте!