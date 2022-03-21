Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:30

Языджи о хет-трике в ворота «Рубина»: «Сейчас я счастлив, мне очень приятно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился эмоциями после хет-трика в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Юсуф, ты мог мечтать о таком дебютном отрезке в ЦСКА?

— Я всегда мечтал, думал об этом. Перед те как прийти, я размышлял о том, как я буду здесь выступать и достигать всего. Сейчас я счастлив, мне очень приятно.

— На трибунах были и болельщики из Трабзона...

— Наши болельщики есть везде, да и вообще турки есть по всему миру. Я очень рад, что они приходят и болеют за нас.

— Какая у тебя позиция? Ты играешь и в полузащите, и в нападении.

— Когда я выхожу на поле — стараюсь отдать всего себя ради команды. Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Просто хочу помогать партнерам. Поэтому я не выбираю, а слушаю указания тренера.

— После третьего гола ты подбежал к скамейке и жестом позвал всех. Что хотел этим сказать?

— Что мы команда, замечательная и отличная команда, поэтому я хотел разделить эту радость со всеми.

— Болельщиков на трибунах все больше. Как тебе атмосфера?

— Действительно было много болельщиков, но я надеюсь, что когда мы вернемся из национальных сборных и будем играть домашний матч, стадион вообще будет забит до отказа... Пользуясь случаем, хочу пригласить всех на эту игру. Будет великолепная атмосфера, я мечтаю провести матч при полных трибунах. Приходите и болейте!

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yusuf-yazydzhi-my-zamechatelnaya-i-otlichnaya-komanda/
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
«Спартак» обратился в КДК с просьбой наказать защитника «Нижнего Новгорода» за момент с Айртоном
«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Сергея Иванова
Все игроки «Локомотива» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Агент Семенова о будущем игрока: «Андрей не собирается заканчивать карьеру, время покажет»
Полузащитник «Динамо» Макаров высказался о потерянных очках в матче с «Ростовом»
Вилков: «Комитет по этике определит степень вины человека, орущего матом на всю страну»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: в РФС выступают против расширения РПЛ и отмены вылета в этом сезоне

Агент Изидора: «Вильсон счастлив находиться в России, в «Локомотиве». Он не хочет уезжать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости