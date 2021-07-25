Пономарев: «Заболотный слаб! Нападение ЦСКА просто не оправдывает надежд»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Уфой» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Победа была очень неубедительная! Я бы даже сказал, тревожная. В первом тайме команда играла растерянно, пропустила два голевых момента. Спасибо Игорю Акинфееву, действительно выручил команду. ЦСКА нельзя так играть против «Уфы», если они хотят претендовать на высокие позиции. Нападение просто не оправдывает надежд. Антон Заболотный слаб, он не уровень армейской команды! Следующий тур у ЦСКА с «Локомотивом», где надеемся вырвать ничью, но не более того», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Пономарев также считает, что сохранение Алана Дзагоева в команде — это правильный поступок руководства ЦСКА.

«Алан Дзагоев сегодня стал лучшим игроком матча, он большой мастер, легенда ЦСКА. Руководство поступило правильно, когда решило оставить его в клубе. Первый матч Алексея Березуцкого в качестве главного тренера не впечатлил. Все будет зависеть от команды. Если они поверят в Березуцкого, значит игра пойдет», — добавил Пономарев.

Единственный гол в матче забил форвард красно-синих Антон Заболотный на 61-й минуте встречи. Матч с «Уфой» стал для Алексея Березуцкого первым официальным в РПЛ на посту главного тренера команды.