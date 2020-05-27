«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору» Геркус — о предложении депутата отложить возобновление РПЛ
14:58
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение депутата КПРФ Тамары Плетневой запретить возобновление чемпионата России-2019/20.
Ранее стало известно, что Плетнева обратилась с данной просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Депутат заявила, что в условиях пандемии решение о возобновлении футбольного первенства является преждевременным. По ее словам, данная ситуация подчеркивает социальное неравенство.
— Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата, — написал у себя в Twitter Геркус.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса