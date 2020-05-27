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«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору» Геркус — о предложении депутата отложить возобновление РПЛ

14:58
Илья Геркус. Фото ФК «Локомотив»
Илья Геркус. Фото ФК «Локомотив»
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение депутата КПРФ Тамары Плетневой запретить возобновление чемпионата России-2019/20.

Ранее стало известно, что Плетнева обратилась с данной просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Депутат заявила, что в условиях пандемии решение о возобновлении футбольного первенства является преждевременным. По ее словам, данная ситуация подчеркивает социальное неравенство.

— Явные симптомы горячки. Срочно к доктору депутата, — написал у себя в Twitter Геркус.

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