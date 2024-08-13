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Салихова: «Нет веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о наличии латиноамериканцем в команде.

Салихова не верит, что полузащитник Эсекьель Барко и форвард Манфред Угальде станут новыми Алексом и Веллитоном.

«Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо — это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой. Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола», — цитирует Салихову Sport24.

Ранее Салихова объяснила возможные переходы в «Зенит» форварда «Краснодара» Джона Кордобы и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Источник: Sport24
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Эсекьель Барко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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