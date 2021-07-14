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Яровинский — о переговорах по Хвиче: «Такие большие переходы случаются в момент, когда сходятся все звезды»

20:52
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, как развивается ситуация с возможным уходом полузащитника Хвичи Кварацхелии из клуба.

«Вся информация по с Хвиче начала появляться еще до открытия трансферного окна в Европе. Это большой игрок. Такие большие переходы случаются в момент, когда сходятся все звезды. Клубов, которые им интересуются, много. Это большие организации. 3,5 клуба, можно сказать. Все начали говорить о Хвиче еще в мае. Говорить о том, почему не продали Хвичу — то же самое, что говорить, почему в июле нет снега», — сказал Яровинский.

Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019 году на правах свободного агента. В составе казанского клуба 20-летний грузинский полузащитник провел 50 матчей, забил 7 голов и сделал 13 голевых передач. По итогам Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 «Рубин» занял 4 место и пробился в Лигу конференций.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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