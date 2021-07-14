Спортивный директор «Рубина» прокомментировал информацию о трансфере Старфельта

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о предстоящем трансфере защитника казанского клуба Карла Старфельта.

«Старфельт еще никуда не уходит. Переговоры по нему мы ведем, но пока документы не подписаны — трансфера нет. Макаров? У нас с «Краснодаром» идеальные взаимоотношения. Их интерес по Макарову никак нельзя назвать натиском», — сказал Яровинский.

Старфельт выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 3 миллиона евро.