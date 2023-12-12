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Сегодня, 17:16

Ярошик считает, что Вере будет очень тяжело в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможном уходе в «Локомотив» полузащитника Лукаса Веры.

«Я с ним работал небольшой период. Видел Веру на поле пять игр. Если у него все получалось год назад, то сейчас он играет на 50%. А если говорить про пользу команде, то еще меньше. Надо у Веры спросить, почему он стал так играть. Его лучший сезон был год назад, как и у всей команды. Ему будет очень тяжело, потому что в «Локомотиве» другая конкуренция. Не будет так легко, как в «Оренбурге», где он выходит на поле и играет, даже когда находится не в своей лучшей форме», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-lukasu-vere-budet-ochen-tyazhelo-v-lokomotive-tam-drugaya-konkurenciya-314557/
Иржи Ярошик
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