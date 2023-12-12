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Сегодня, 17:10

Нападающий «Боруссии» Ранос уверен, что Сперцян готов к переезду в Европу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Армении Грант-Леон Ранос оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше игроков сборной Армении перебрались в европейские чемпионаты», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-borussii-ranos-u-spercyana-bolshoi-potencial-on-gotov-k-pereezdu-v-evropu-314476/
Эдуард Сперцян
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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