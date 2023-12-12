Нападающий «Боруссии» Ранос уверен, что Сперцян готов к переезду в Европу

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Армении Грант-Леон Ранос оценил возможность переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«Я думаю, что Сперцян готов к переезду в Европу. У Эдо большой потенциал и высокий уровень игры. Ему потребуется время, чтобы адаптироваться к среде и уровню игры, выучить язык. Думаю, он справится. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше игроков сборной Армении перебрались в европейские чемпионаты», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.