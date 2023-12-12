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Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА.

«Мне кажется, что ЦСКА необходимы усиления в зимнее трансферное окно, больше чем любой другой команде из топ-8 РПЛ. В полузащите у них недобор качественных игроков. В обороне тоже проблемы большие: у них люди не по позициям играют. В атаку тоже новая кровь не помешала бы. На флангах люди тоже как будто не на своих позициях играют — тот же Гайич, правша, но играет слева. Хотя справа он давал куда больше пользы команде. ЦСКА точно необходимо укрепляться зимой, если они еще хотят за что-то бороться в этом сезоне. Самая укомплектованиях команда РПЛ по этому сезону? Я бы выделил не только «Зенит». Мне кажется «Краснодар», «Спартак», «Динамо» обладают очень сильными составами, у них все в полном порядке с комплектацией команды. Понятное дело, что в каждое трансферное окно клубы стремятся усилить состав хотя бы парой игроков, это важно для любого тренера. Даже самую сильную команду в мире можно постоянно укреплять и укреплять. Поэтому у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» с составом все очень даже неплохо, особенно, если сравнивать с ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В летнее трансферное окно 2023 года ЦСКА приобрел четырех футболистов — вингера Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора», левого защитника Мойзеса из «Интернасьоналя», правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, и нападающего Виктора Давилу из «Леона».

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/nepomnyashij-u-zenita-spartaka-krasnodara-i-dinamo-s/
Валерий Непомнящий
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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