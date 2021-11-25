Ярошик: «ЦСКА нужен такой игрок, как Вагнер, но я не видел нигде его слов о желании вернуться»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможное возвращение нападающего «Кайрата» Вагнера Лава в команду армейцев.

«Не первый раз возвращаемся к этому вопросу, — приводит слова Ярошика Eurostavka. — Еще полгода, даже, может, год назад был такой шум вокруг ЦСКА. Видно, что команде нужен такой опытный игрок, как Вагнер, который умеет решать моменты, забивать голы, находить возможности выйти один на один. Я, конечно, смотрю за ним, слежу, он играет в том числе и в еврокубках. Не знаю, как он физически готов, какая разница между футболом в России и Казахстане».

Также бывший игрок сказал, что не слышал нигде, чтобы сам Вагнер Лав говорил о желании вернуться в ЦСКА.

«Мне интересно, хочет ли он сам играть. Мы всегда обсуждаем, поможет ли это команде, но я не видел нигде его слов, чтобы он сам хотел этого. Так что будем следить, как все пойдет. Я думал, что все решилось уже полгода назад в этой истории. Сейчас еще полгода пройдет, и снова будут возникать такие слухи. ЦСКА нужен такой игрок в нападении», — добавил Ярошик.

Сегодня, 25 ноября, появилась информация, что ЦСКА предложил 37-летнему бразильцу контракт до конца сезона-2021/22 с возможностью дальнейшей работы в клубе.