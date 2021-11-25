«Динамо» выпустило забавный ролик про черную пятницу с Сандро Шварцем в главной роли

Московское «Динамо» на своем YouTube-канале выложило забавный ролик под названием «Черная пятница». Видео стилизовано под «магазин на диване», который раньше показывали по телевидению.

Главную роль исполнил наставник бело-голубых Сандро Шварц. Ролик можно посмотреть по ссылке.

Помимо немецкого специалиста в видео снялись Александр Кутицкий и Владислав Галкин, Денис Осокин, Никита Павлов, ведущая клубного телевидения Полина Лысенко и несколько болельщиков команды.

После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Шварца сыграют с «Рубином» (28 ноября).