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«Динамо» выпустило забавный ролик про черную пятницу с Сандро Шварцем в главной роли

16:59
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Московское «Динамо» на своем YouTube-канале выложило забавный ролик под названием «Черная пятница». Видео стилизовано под «магазин на диване», который раньше показывали по телевидению.

Главную роль исполнил наставник бело-голубых Сандро Шварц. Ролик можно посмотреть по ссылке.

Помимо немецкого специалиста в видео снялись Александр Кутицкий и Владислав Галкин, Денис Осокин, Никита Павлов, ведущая клубного телевидения Полина Лысенко и несколько болельщиков команды.

После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Шварца сыграют с «Рубином» (28 ноября).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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