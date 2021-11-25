Реднапп: «Сомневаюсь, что Рангник получит должность в «МЮ». На его месте я бы остался в «Локомотиве»

Экс главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп высказался о возможном назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Насколько я могу судить, они зовут его временным тренером, а на постоянной основе хотят видеть Почеттино или Брендана Роджерса. Какой смысл ему приезжать? Чтобы побыть временно исполняющим обязанности? Максимум, что он получит, — шесть месяцев, а затем они точно приведут нового тренера.

Получит ли он должность в клубе? Очень сильно сомневаюсь в этом. На месте Рангника я бы остался в «Локомотиве». В Англии он получит временную работу, так что в Москве ему точно будет лучше», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

25 ноября появилась информация, что Рангник готов до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед», но у него есть одно условие — по истечении тренерского контракта он хочет получить руководящую должность в клубе.

Ранее «МЮ» заявил об отставке Уле Гуннара Сульшера. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.