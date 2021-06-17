Ярошик: «Березуцкому будет сложно в ЦСКА. Но лучше дать шанс ему, чем кому-то другому»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» оценил готовность Алексея Березуцкого к роли главного тренера команды.

«Я ожидал, что оба Березуцких будут главными в ЦСКА после ухода Гончаренко. Жалко, что Вася ушел в «Краснодар». Они бы с Лешей могли вдвоем начать вместе свой тренерский путь как две большие легенды клуба. Конечно, если бы Васе сказали, что он через полгода может возглавить ЦСКА, то все могло бы быть иначе. Мне кажется, сам клуб не знает, какую дорогу выбрать», — сказал Ярошик «СЭ».

Также Ярошик заявил, что ситуация с назначением Алексея Березуцкого напоминает ему приход в команду Ивицы Олича.

«Это немного похоже на то, как в команду приходил Ивица Олич. У него тоже не было большого тренерского опыта. Леше будет очень сложно. ЦСКА — большой и амбициозный клуб. Но лучше дать шанс ему, чем кому-то другому. Могу пожелать только удачи!», — добавил Ярошик.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» сообщил, что клуб не намерен искать нового главного тренера. Алексей Березуцкий будет руководить на постоянной основе.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича.