Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который трижды приводил ЦСКА к чемпионству, прокомментировал решение армейского клуба назначить исполняющим обязанности главного тренера команды Алексея Березуцкого.

— Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне. Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю.

— Но созрел ли Алексей для самостоятельной работы в таком клубе как ЦСКА?

— Он получил опыт в качестве помощника и в «Витессе», и в ЦСКА. Поэтому у него есть все предпосылки для того, чтобы реализовать тот шанс, который ему представился. Со своей стороны я буду безумно за него переживать!

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича, Березуцкий был назначен и.о. главного тренера. Сегодня гендиректор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» отметил, что клуб не ищет нового тренера для команды.

Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.