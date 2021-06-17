Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на заявление гендиректора красно-синих Романа Бабаева о том, что клуб не ищет главного тренера. Алексей Березуцкий будет готовить команду к сезону 2021/2022.

«Это удивительно! У Березуцкого абсолютно нет самостоятельного опыта работы с командой. Да, он был при Гончаренко, но это не работа. В этом чертовом котле нужно повариться одному: ругаться с судьями, с тренерами, с игроками. Он относительно недавно сам закончил карьеру футболиста. В клубе есть еще люди, которые с ним играли. Должно пройти лет 6, чтобы поколение футболистов сменилось, чтоб его уважали. Пока ты игрок, ты не можешь ничего требовать. Кто тебя слушать будет?», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев считает, что руководство ЦСКА смотрит на «Зенит», в котором успешно занимает тренерскую должность Сергей Семак, тоже недавно бывший футболист.

«Раньше всем занимался Гинер. Сейчас его не слышно, не видно. Орешкин и Бабаев комплектуют команду, но никакого толку из этого не будет. Только Леннорович (Евгений Гинер — прим. «СЭ») может цементировать команду, и никто больше. Если говорить все-таки о Березуцких, то у Василия больше опыта. Он внес в больший вклад в ЦСКА, нежели Алексей, а тут назначают второго. Зачем? В противовес Василию? Непонятно что. Назначали бы сразу двоих: Василия да Алексея», — добавил Пономарев.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий.

41-летний Олич стал главным тренером команды в марте, сменив на этом посту Виктора Гончаренко, который сейчас является главным тренером «Краснодара». Вслед за Гончаренко в краснодарский клуб перешел и Василий Березуцкий.