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Лещенко поздравил «Динамо» со столетием

Алина Савинова
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поздравил московский клуб со столетием со дня основания.

«Динамо» — это один из самых прославленных клубов, который все эти годы являлся витриной отечественного спорта. Я очень рад, что сегодня «Динамо» возрождается, что построен такой прекрасный объект, как динамовский стадион. Сохранив фасад, сделали современное яркое сооружение. Да и в целом как-то оживает динамовский бренд. Поздравляю от всей души! Тем более что я был юным динамовцем и 70 лет болею за команду», — цитирует Лещенко Metaratings.ru.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.

Источник: https://metaratings.ru/news/lev-leshenko-ot-vsei-dushi-pozdravlyayu-dinamo-so-stoletiem-ochen-rad-chto-klub-segodnya-vozrozhdaetsya-244179/
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 13 1 2
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Дмитрий Баринов

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