Якирович и Федотов не рассматриваются на пост главного тренера «Динамо»

Как сообщает «СЭ», главный тренер турецкого «Кайсериспора» Сергей Якирович не находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Динамо».

Также в этом списке кандидатов нет бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды.

После 26 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками.