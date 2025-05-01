Семин сожалеет об уходе Лички из «Динамо»: «Мне он нравился»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Марцела Лички из «Динамо».

«Мне искренне жалко, что он уходит. Марцел хорошо делал свою работу. Были свои плюсы и минусы. Самый большой минус — турнирная таблица всегда определяет, остается тренер или уходит. В основном всегда. Я думаю, что все решения приняты по турнирной таблице. В «Динамо» требования и задачи большие. Но так как Кубка в этом году нет, получается, чемпионского звания тоже нет, наверное, приняли какое-то совместное решение. Личка хорошо работал в России. У него прогрессировали игроки, команда была узнаваемой. Мне этот тренер нравился», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками