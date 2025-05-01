В «Химках» заявили об отсутствии информации о возможном становлении фарм-клубом «Спартака»

В пресс-службе «Химок» отреагировали на вопрос «СЭ» о возможном становлении фарм-клубом «Спартака».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Нам про это ничего не известно. Наша задача — пройти лицензирование, сохранить прописку в РПЛ и ударно выступить в следующем сезоне», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками после 26 туров.