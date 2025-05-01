Футбол
1 мая, 13:51

В «Химках» заявили об отсутствии информации о возможном становлении фарм-клубом «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Химок» отреагировали на вопрос «СЭ» о возможном становлении фарм-клубом «Спартака».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Нам про это ничего не известно. Наша задача — пройти лицензирование, сохранить прописку в РПЛ и ударно выступить в следующем сезоне», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками после 26 туров.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
  • spartsmen

    хех, им бы подошло написание "пользуйте" ..

    01.05.2025

  • spartsmen

    спартаку достаточно химии в фарме в хоккее...

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Нет, не знаком. Но, я не суд. Мне не нужны доказательства, регулируемые процессуальным кодексом. Мне достаточно информации из открытых источников, что бы сделать вывод о финансировании Садыговым ФК Химки. Не утверждаю, но допускаю, что через клуб он отмывает деньги.

    01.05.2025

  • J. P.

    Автор, посмотрите значение слова "становление", а потом используйте...

    01.05.2025

  • Фирсыч

    Вы знакомы с бухгалтерией ФК Химки?

    01.05.2025

  • lvb

    А что а вдруг? Почему нет? Всяко лучше чем Зорина и К в "Ахматии"всякие отправлять. Еще плохому научат)). У нас каждый год 20-25 игроков Академия выпускает. Вот и место для "игровой практики". Да и тем игрокам кто потерял место в основе или восстанавливается после травм.. не мешало бы иметь такую "тихую гавань". Что-то типа "чистилища". Не сдюжил на глазах ТШ первой команду.. до свидания. Просто и со вкусом. Но Ваньке соврать.. как два пальца об асфальт)

    01.05.2025

  • ONIKAN2013

    А разве это не случилось уже давным-давно?

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Есть такая поговорка: Танцует девочку тот, кто ей платит. Садыгов далеко не дурак, что бы выбрасывать деньги на ветер!!!!! А финансирует Химки именно он. Тренерская чехарда наводит на однозначные мысли.

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Вы меня не поняли. Человек, незнающий что такое ложь говорит то, что ему выгодно. Он же не знает, что бывает, что он врёт. Добавил в основном посте пояснение.

    01.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Как раз у них в голове эта одна функция - как-бы подать ложь так, что-бы она выглядела максимально правдиво...

    01.05.2025

  • m_16

    Как будто раньше не фарм-клуб был...

    01.05.2025

  • m_16

    Ну авторитетный депутат Свищёв тоже имеет отношение к Химкам. А Садыгов Химками не руководит, он только имеет к ним отношение :)

    01.05.2025

  • Степочкин

    "Сохранить прописку в РПЛ и ударно выступить в след сезоне теневым фарм-клубом.." :grin::relaxed:?:joy:

    01.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Пока клубом руководит человек с фамилией Садыгов, верить нельзя ни одному его работнику. Такие люди всегда говорят то, что надо им, а не правду. У них в мозгу нет такой функции как ЛОЖЬ. У них всё, что они скажут правда. А говорят они то, что им выгодно.

    01.05.2025

