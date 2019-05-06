Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, который отметился забитым голом в матче 27-го тура чемпионата России против "Динамо"​ (2:2), считает, что его команде необходимо поработать над концентрацией, информирует официальный Youtube-канал армейцев.

– Конечно, мы недовольны тем, как сложилась игра. Как и в каждом матче, ставили задачу победить. Ничья осложняет наше положение в таблице. С другой стороны, сумели отыграться в концовке. Я рад этому, ведь мы могли и проиграть. Но с "Зенитом", чтобы добиться победы, нужно действовать намного лучше.

– Твой отличный гол, можно сказать, "вскрыл" игру…

– Ваня Обляков выполнил великолепную подачу, это и позволило мне забить. Но чувства от первого тайма двоякие, ведь после этого мы пропустили два гола. Хорошо, что в итоге все-таки вырвали ничью.

– Уже не в первый раз наша команда открывает счет, но потом пропускает один, второй… Что происходит с ребятами в это время?

– Похоже, что в какой-то момент мы немного теряем концентрацию. Нам нужно очень серьезно поработать над этим в следующем сезоне, чтобы доводить такие игры до победы. Если ты забиваешь первым, ты обязан выигрывать. Команде, которая повела в счете, должно быть легче. А у нас происходит наоборот, и это нужно исправлять, – цитирует Бийола пресс-служба ЦСКА.

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ЦСКА – "Динамо": Бийол открыл счет в матче