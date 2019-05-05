Полузащитник ЦСКА Яка Бийол вывел хозяев вперед на 28-й минуте в матче 27-го тура чемпионата России против "Динамо".

Подача с углового слева точно на голову словенцу, Бийол выпрыгнул и пробил с пяти метров. Мяч от перекладины красиво влетел в сетку, шансов у вратаря "Динамо" Антона Шунина не было.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.

ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск).

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