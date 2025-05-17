Яхимович: «Шунин однозначно останется в памяти положительным спортсменом и человеком»

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович прокомментировал «СЭ» предстоящий матч 29-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Акроном».

18 мая на этой встрече экс-голкипер «Динамо» Антон Шунин проведет автограф-сессию, пообщается с болельщиками и придет на фанатскую трибуну.

«Антон Шунин провел хорошую карьеру, много лет отыграл за «Динамо», надежно защищая ворота. Он однозначно останется в памяти положительным спортсменом и человеком. К сожалению, всем рано или поздно приходится заканчивать карьеру. И символично, что на этом матче будут также чествовать победителей Кубка России 1995 года, так что получится хорошее совместное мероприятие, подчеркивающее связь поколений. Оцениваю это только положительно. С удовольствием повидаемся с Антоном и скажем друг другу добрые слова. Пожелаю ему побыстрее адаптироваться к новой жизни. Думаю, для него это не составит труда. Он провел хорошую карьеру и точно будет получать много приглашений. Уверен, у него впереди еще много хорошего в жизни, — сказал Яхимович «СЭ».

Матч пройдет 18 мая на «ВТБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Шунин ушел из «Динамо» после окончания контракта летом 2024 года. Он провел всю карьеру в московском клубе. 7 мая вратарь объявил о завершении карьеры.