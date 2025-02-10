Волк: «Переговоров ни с кем не вел»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил, что не вел переговоров с другими клубами.

— Много говорится о вашем трансфере в большой клуб после вызова в сборную. Кто-то выходил на вас и какие у самого мысли по поводу будущего?

— Что касается слухов, для меня это просто слухи. Никаких переговоров, разговоров, намеков. Я в таком не участвовал, не разговаривал. По поводу планов на будущее... Я игрок махачкалинского «Динамо», хочется здесь закрепить успех. И дальше уже на основе этого успеха думать о том, куда двигаться дальше.

— Можете сказать точно, что сезон доиграете здесь?

— Я в «Динамо». Может произойти все что угодно, но сейчас я здесь, и мне все нравится, — приводит слова вратаря «РБ Спорт».

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 18 туров первенства.

За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Ранее сообщалось, что в покупке футболиста заинтересован «Спартак».