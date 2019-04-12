"Я знал Кокорина и Мамаева, фамилии остальных называл следователь". Свидетель – о записи конфликта с Паком

Свидетель на суде Кокорина и Мамаева, менеджер барной стойки в "Кофемании" Андрей Колесников ответил на вопросы адвокатов подсудимых

– По поводу допроса. Сколько времени он длился?

– Часа два, наверное.

– Вы сидели, ждали кого-то?

– Нет, сразу начался.

– Сколько следователей было?

– Один.

– Он демонстрировал видео?

– Да, на компьютере.

– Оно демонстрировалось во время допроса? Или до?

– Во время.

– Вы называли следователю фамилии или инициалы?

– Я знал фамилии – Кокорин и Мамаев. Имя отчества я не знал.

– Только Кокорина и Мамаева?

– Остальных я не знал. Следователь называл фамилии.

– Вы всех называли на записи?

– Мне называли фамилии. Показывали людей, и я говорил – этого видел, этого не видел.

– В тот момент, когда Кокорин ударил стулом, где был Мамаев?

– Кажется, сидел за столом. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live