"Я знал Кокорина и Мамаева, фамилии остальных называл следователь". Свидетель – о записи конфликта с Паком

Свидетель на суде Кокорина и Мамаева, менеджер барной стойки в "Кофемании" Андрей Колесников ответил на вопросы адвокатов подсудимых
– По поводу допроса. Сколько времени он длился?
– Часа два, наверное.
– Вы сидели, ждали кого-то?
– Нет, сразу начался.
– Сколько следователей было?
– Один.
– Он демонстрировал видео?
– Да, на компьютере.
– Оно демонстрировалось во время допроса? Или до?
– Во время.
– Вы называли следователю фамилии или инициалы?
– Я знал фамилии – Кокорин и Мамаев. Имя отчества я не знал.
– Только Кокорина и Мамаева?
– Остальных я не знал. Следователь называл фамилии.
– Вы всех называли на записи?
– Мне называли фамилии. Показывали людей, и я говорил – этого видел, этого не видел.
– В тот момент, когда Кокорин ударил стулом, где был Мамаев?
– Кажется, сидел за столом. (Александр Рогулев)