Михаил Кержаков: «После ЛЧ тяжело играть с аутсайдерами РПЛ, нужно заставлять себя вынимать эмоции»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о том, почему команда теряет очки в матчах с «Арсеналом» (2:1), «Уфой» (1:1) и «Уралом» (0:0).

«Думаю, в психологии главная проблема, и это происходит как-то само собой. Если посмотреть предыдущие сезоны, подобное тоже проскакивало, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Не то что мы не хотим выигрывать. Просто против московских клубов или команды, с которой встречаешься в Лиге чемпионов, не нужно заставлять себя вынимать эмоции, а здесь приходится. Тем более на контрасте: после Турина ты едешь играть с аутсайдером. Это главный ключ, но не оправдание. Профессионалы не должны позволять себе такие вещи».

В сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ питерская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 14 матчах.

19 ноября «Зенит» на домашнем стадионе сыграет против «Нижнего Новгорода». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.