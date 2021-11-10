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Экс-скаут «Спартака» о причинах ухода Тедеско: «Понял, что ему будет тяжело в таких условиях»

14:25
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший глава селекционной службы «Спартака» Антон Чистяков рассказал «СЭ» о возможных причинах ухода Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

«В какой-то степени решение Тедеско уйти из «Спартака» удивило, а в какой-то нет. Вроде понятно, когда тренер приходит в большой клуб, он хочет внести вклад, реализовать идеи. Не удивило из-за тех моментов, которые происходили. За его период работы сменилось три генеральных директора. Каждый новый человек — это заново выстроенная коммуникация, новые идеи, новые замыслы. Он понимал, что ему тяжеловато будет работать в таких условиях. Чтобы с тренера спрашивать результат, нужно создать ему максимальные условия для работы. Где-то не до конца он чувствовал, что условия его работы комфортные», — сказал Чистяков в эфире YouTube-канала «Вышли!».

Тедеско проработал в «Спартаке» с октября 2019 года до июня 2021. Под его руководством московский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России.

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