Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признался, что готов выполнить пенальти в матче за сборную России.

«Да, я готов подойти к точке. После чемпионата мира я уже исполнял пенальти и не забивал даже, но в целом готов. Надо потренироваться побольше. Считаю, у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, подойду и пробью», — сказал нападающий в видео YouTube-канала сборной России по футболу.

Федор Смолов не реализовал решающий пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2 (3:4 по пенальти).