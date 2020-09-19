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«Я готов подойти к «точке». Смолов — о возможном пенальти за сборную России

13:08
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов признался, что готов выполнить пенальти в матче за сборную России.

«Да, я готов подойти к точке. После чемпионата мира я уже исполнял пенальти и не забивал даже, но в целом готов. Надо потренироваться побольше. Считаю, у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, подойду и пробью», — сказал нападающий в видео YouTube-канала сборной России по футболу.

Федор Смолов не реализовал решающий пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2 (3:4 по пенальти).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC3G9_QWwe2n6JjPQsNJX6Cw

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