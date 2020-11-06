Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свой штраф за выход из технической зоны.

— Вас оштрафовали за выход за пределы технической зоны. Это не последнее подобное наказание в РПЛ?

— Я знаю, что должен заплатить 20 тысяч рублей. Надо перестроиться. В России техническая зона намного больше, чем в Германии, так что иногда забываю о ней. Стараюсь себя контролировать, но не могу обещать, что такого больше не повторится. Особенно вспоминая, каким нервным был последний матч с «Тамбовом». (Константин Алексеев)