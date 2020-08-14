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«Я бы не ставил пенальти «Спартаку». Хабиб — против снятия команды с РПЛ

14:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото Сергей Расулов, «Анжи»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Сергей Расулов, «Анжи»
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Тинькофф-Чемпионата России с «Сочи» (2:2). Назначение второго 11-метрового удара судьей Василием Казарцевым в конце встречи было признано РФС ошибочным.

Главный арбитр матча &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; Евгений Турбин.День Турбина. Как сегодня будут судить «Спартак»

— Что касается «Спартака» и пенальти в матче с «Сочи», я бы не ставил такой пенальти, — сказал Нурмагомедов на большой пресс-конференции в Москве. — Не потому что я за «Спартак» болею, это мой отец за него болел, знал все составы, за всем следил. От него я много о «Спартаке» узнал. То, что отцу нравилось, мне тоже нравится, я смотрю «Спартак». Не самое лучшее время, конечно, команда переживает, но в том эпизоде я бы, конечно, не назначил пенальти. И первый эпизод был спорный тоже.

Еще на фоне прошлого чемпионата все продолжается, там тоже у «Спартака» были вопросы к судьям, а сейчас все на этом фоне просто взорвалось. И вы этому тоже способствуете, журналисты. Я бы не советовал «Спартаку» сниматься с чемпионата, потому что без него скучно будет. (Михаил Потапов)

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