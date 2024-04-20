Выиграй футболку «Пари НН» с подписью Юрана

«Спорт-Экспресс» совместно с «Пари НН» запустил розыгрыш футболки нижегородской команды с автографом главного тренера Сергея Юрана.

Вместе с футболкой можно выиграть фигурку опоссума. Розыгрыш проходит в Telegram-канале «Спорт-Экспресса» до 23 апреля.