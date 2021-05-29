«Выбрал бабки, скатертью дорога». Фанаты «Локомотива» раскритиковали Мухина за переход в ЦСКА

Полузащитник Максим Мухин 28 мая объявил об уходе из «Локомотива» в своем Instagram. Позднее ЦСКА на своем официальном сайте подтвердил, что 19-летний футболист будет играть за армейцев.

Болельщики «Локо» высказались о трансфере на странице Мухина в социальной сети. Однако не все стали критиковать молодого игрока за неожиданный переход.

skopeik: «Макс удачи, каждый выбирает свой путь в борьбе, а не на диване!»

gogogoo666: «Правильный выбор».

a.rvachev: «Ну как так-то( остался бы если хотел! А потом через пару сезонов в Европу бы укатил с Армией красно зелёных болел за спиной, как у Лехи Миранчука (красиво ушёл из Локо, играет в топ чемпионате в топ клубе и в ЛЧ, болеет и следит за парнем вся Россия)!!! Необдуманное решение на мой взгляд, но каждый выбирает свой путь, и на нем тебе удачи»

msavin17: «Стабильная игра в стартовом составе, грамотный тренер, еврокубки, игра с топовыми Крыховяком и Чорлукой (вернётся в качестве тренера), понятная перспектива как профессионального развития, так и общекомандного прогресса на одной стороне весов и абсолютно непонятное будущее в команде, показавшей наихудший результат за последние двадцать лет, отсутствие еврокубковых турниров на весь следующий сезон, тренер без опыта, партнёры уровня ФНЛ (Ахметов, Обляков, Васин) на другой, перевесившей стороне весов. Мак$им, не нужно красивых и пафосных слов. Мы, болельщики Локомотива, все поняли. Обещаем тебе «теплый» прием в Черкизово, в нашем Черкизово!»

merkull7: «Теплый прием» на РЖД арене обеспечен"

artur022: «Какой ЦСКА??? зачем?»

etonawa: «Так хотелось остаться в «Локомотиве», что аж пришлось уйти за год до окончания контракта, ээээх как же так вышло»

dmitrii 91 _: «Эх ты погнался за деньгами! Ну и вали»

4ays: «Понятно, что ты еще молод и не все осознаешь. Понятно, что для агента ты всего лишь «перспективный актив». Но променять «родню» на деньги? Тебя Локо сделал футболистом! Ты просто до конца не осознаешь, что ты мог закончиться в любой момент и поехать пылить в первой лиге... тебе рассказывают, что век футболиста короткий, что нужно думать о завтрашнем дне и о семье... все так, но не все решают деньги, и в Локо, уверен, тебе бы дали заработать... надеюсь когда-нибудь до тебя дойдет. Удачи, не кашляй... ну а на месте Локо, с агентом Мухина нужно по максимуму разорвать все отношения! Жадность ведет к бедности...»

megbegkobo: «Муха полетела на конский навоз...»

bogdanov___eg: «Выбрал бабки, скатертью дорога»

mn0g0nemal0: «Братик, дай Бог тебе здоровья конечно и успеха в карьере. Про наш веЛикий кЛуб ты написал глупость, если бы хотел, остался бы. А теперь к сожалению будешь с серединки смотреть вверх на нас и вспоминать как было хорошо... ну да ладно, будь здоров самое главное!»

sanya_zzzzz: «Смени аватарку, глушаков 2.0»