«Спартак» поздравил Егора Титова с днем рождения
14:46
«Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Егора Титова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 45 лет.
«Легенде «Спартака» Егору Титову — 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!», — говорится в сообщении Спартака в Twitter.
Титов почти всю карьеру провел в «Спартаке». Шесть раз он выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. Выступал за сборную России, был капитаном команды.
Легенде «Спартака» Егору Титову — 45! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 29, 2021
Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»! ?? pic.twitter.com/WYEpli21hK
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