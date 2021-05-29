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«Спартак» поздравил Егора Титова с днем рождения

14:46
Егор Титов. Фото Александр Вильф
Егор Титов. Фото Александр Вильф
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«Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Егора Титова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 45 лет.

«Легенде «Спартака» Егору Титову — 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!», — говорится в сообщении Спартака в Twitter.

Титов почти всю карьеру провел в «Спартаке». Шесть раз он выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. Выступал за сборную России, был капитаном команды.

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