«Спартак» поздравил Егора Титова с днем рождения

«Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Егора Титова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 45 лет.

«Легенде «Спартака» Егору Титову — 45! Желаем Егору Ильичу крепкого здоровья, семейного счастья, успешной тренерской карьеры и всегда рады видеть его на «Открытие Банк Арене»!», — говорится в сообщении Спартака в Twitter.

Титов почти всю карьеру провел в «Спартаке». Шесть раз он выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. Выступал за сборную России, был капитаном команды.