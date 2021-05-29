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Агент рассказал о будущем Игоря Коновалова после ухода из «Рубина»

15:35
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Александр Клюев, агент полузащитника Игоря Коновалова, рассказал о будущем своего клиента. Ранее «СЭ» сообщал об уходе 24-летнего футболиста из казанского «Рубина».

«По Игорю сейчас ведем переговоры с рядом клубов. Посмотрим, как получится договориться, но надеюсь, что в ближайшее время все прояснится», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Коновалов принял участие в 10 официальных матчах за «Рубин», в которых не отличился результативными действиями.

(Сергей Федоров)

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