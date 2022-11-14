Булатов: «Если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», 8:0 точно бы не случилось»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ.

— Главная неожиданность тура?

— Не столько победа «Оренбурга» над «Краснодаром», сколько счет — 5:1! Вот уж сюрприз так сюрприз.

— Ну и как все это объяснить?

— Начнем с того, что у «Оренбурга» очень симпатичная команда. Взяли качественных легионеров из Южной Америки, здорово раскрылся Сычевой. Нужно отметить и работу тренера Марцела Лички. Футболисты великолепно готовы физически. По ходу матча с «Краснодаром» мелькнула мысль: если бы «Зенит» сегодня встретился с «Оренбургом», столкнулся бы с серьезными проблемами.

— 8:0 точно бы не случилось?

— Сто процентов! «Оренбург» сейчас в большом порядке. Команда организованная, сплоченная, нацеленная на результат.

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